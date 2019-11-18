Определены лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига традиционно назвала лучших игроков регулярного чемпионата лиги по итогам прошлой недели.

Лучшим вратарем признан голкипер "Ак Барса" Тимур Билялов, одержавший со своей командой две победы в двух матчах. Страж ворот "Барсов" отразил 97,62% бросков, при коэффициенте надежности 0,50 (подобным на этой неделе не может похвастаться ни один коллега Тимура). К слову, вратарь казанского клуба признается лучшим вратарем вторую неделю подряд.

Лучшим защитником признан Данила Галенюк (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трех гостевых матчах недели и набравший в них три (1+2) очка по системе "гол плюс пас". Защитник клуба из Санкт-Петербурга не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). На прошлой неделе Галенюк победил в номинации "Лучший новичок".

Среди нападающих не было равных Антону Ландеру из ярославского "Локомотива", одержавшему вместе с командой победы во всех трех матчах недели и набравшему в них семь (5+2) очков (лучший результат недели). Нападающий ярославского клуба забрасывал шайбы во всех матчах недели, отметившись дублями в поединках против "Салавата Юлаева" и "Нефтехимика".

Наконец, новичком недели признали нападающего СКА Кирилла Марченко, который забросил две шайбы (первая в ворота "Амура" стала для 19-летнего форварда первой в КХЛ). Он не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), в среднем проводил на льду 9 минут 57 секунд, отметившись девятью бросками по воротам.