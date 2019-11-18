Открылся центр изучения проблем домашнего насилия

Такое решение приняли в Санкт-Петербургском государственном университете после резонансного дела доцента Олега Соколова.

Напомним: историк-реконструктор, специалист по эпохе Наполеона, подозревается в убийстве и расчленении своей аспирантки: его арестовали, когда он пытался утопить в Мойке фрагменты останков девушки.

Под петицией, которая направлена против руководства Института истории СПбГУ, где работал подозреваемый, уже поставлено более 85 тысяч подписей.

Однако в социуме сегодня практически не существует механизма, способного как-либо воздействовать на межличностные отношения взрослых людей. В этом смысле тщательное изучение проблемы домашнего насилия - наиболее адекватный шаг в оценке происшедших событий, считают в университете.

Новая структура станет междисциплинарной площадкой, на которой специалисты различных профилей от психологов и юристов до журналистов и социологов будут исследовать одну из самых острых общественных проблем современности. Инициатором создания Центра выступил профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Щепельков. Он же возглавил новую структуру в вузе.

- Трагическая гибель Анастасии Ещенко вызвала шок среди универсантов, - говорит он. - В последние дни эта тема широко обсуждается в средствах массовой информации. Возмущение вызывает тот факт, что некоторые спикеры, а также пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей. Именно такая реакция общества заставляет жертв домашнего насилия молчать.

По словам Щепелькова, ежегодно жертвами домашнего насилия в России становятся тысячи людей и, к сожалению, нередко подобные проявления заканчиваются убийствами.

Исследователь отмечает, что проблема противодействия семейному насилию требует не только системного мониторинга, но и междисциплинарного исследования: ведь решение ее лежит не только в юридической плоскости. Центр изучения проблем домашнего насилия Санкт-Петербургского госуниверситета как раз и станет площадкой для такой работы.