Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами

Медики рекомендуют не употреблять маринованные огурцы и другие подобные продукты в качестве закуски к водке и другим крепким алкогольным продуктам. Так как маринады могут приводить к опасным для здоровья последствиям. Причина тому - уксус, который может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта.

"Маринады раздражают слизистую оболочку желудка и в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, усиливается всасывание алкоголя в желудок. Тот же эффект оказывают острые блюда", - заявил изданию aif.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

В итоге - это может привести к гастритам, эрозии и язве.

В качестве альтернативы диетологи рекомендуют закусывать квашеной капустой, содержащей "витамин U" (метил-метионин-сульфоний, или метионин), который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка. Кинза, петрушка, реган, зеленый лук, салат и другая зелень также прекрасно подойдут в качестве абсорбента для алкоголя и жирной пищи.