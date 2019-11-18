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18.11.2019 20:16
Рубрика: В мире

Денег больше нет

В Нидерландах могут урезать пенсии
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Миллионы пенсионеров в Нидерландах в следующем году могут столкнуться с сокращением положенных им выплат.

К столь неприятной ситуации привело падение в августе до отрицательных ставок доходности гособлигаций со сроком погашения в 20 лет. Из-за этого коэффициент покрытия ряда частных пенсионных фондов, в том числе крупнейшего в стране ABP, упал ниже 90 процентов. Согласно существующим правилам, если к концу года этот коэффициент окажется ниже 95 процентов (а шансов на выправление финансовой ситуации практически нет), фонды будут просто вынуждены сократить выплаты.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам исполнительного директора ABP, активы которого превышают 464 миллиарда евро, Кориэн Вортманн, не допустить сокращения пенсий может только изменение правил. "У нас есть разнообразный инвестиционный портфель, включающий облигации, акции, инфраструктуру, недвижимость и прямые инвестиции", - отметила Вортманн, добавив, что в последнее десятилетие фонд успешно работал.

Проблема возникла из-за неожиданного снижения доходности гособлигаций. "У нас нет другого выбора, кроме как признать, что низкие и отрицательные ставки будут с нами в течение длительного времени, и поэтому мы должны изменить нашу пенсионную систему, чтобы учесть это", - заявила Вортманн. Между тем глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот призвал к сокращению пенсий в соответствии с существующими правилами сегодня, чтобы избежать еще более резких сокращений в будущем, когда эта проблема ляжет на плечи следующих поколений.

В мире Европа Нидерланды А как у них?
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