Пейзажи Старого Света уже давно невозможно представить без мерно вращающихся лопастей устремленных в небо генераторов, преобразующих ветряную энергию в электрическую. Однако, как пишут европейские СМИ, эта медитативная картинка больше не представляется столь идиллической. В той же Германии популярность "ветряков" за последний год резко упала, а экологи, ратующие за "зеленую" энергетику, парадоксальным образом начинают поддерживать активистов, объявивших войну "ветряным мельницам".

Дошло до того, что ветрогенераторы посеяли раздор внутри правящей коалиции и целых министерств. Так, министр экономики Петер Альтмайер, представляющий Христианско-демократический союз, представил законопроект, запрещающий строить ветряные электростанции в непосредственной близости фермерских хозяйств и домов. Минимальная дистанция должна составлять тысячу метров. Инициативе воспротивилась министр окружающей среды Свенья Шульце из СДПГ. По подсчетам ее ведомства, такие ограничения выводят из оборота до пятидесяти процентов земли, пригодной для возведения ветрогенераторов. А значит, пойдут прахом амбициозные планы правительства к 2030 году перевести немецкую энергетику на "зеленые рельсы" по крайней мере на 65 процентов.

Параллельно в Берлине собираются закрыть через три года последние АЭС, а в 2038-м окончательно отказаться от угля. Как пишет Spiegel online, нынешние "ветряки", которые были построены по старым нормативам на расстоянии менее километра от населенных пунктов, рассчитаны на двадцать лет эксплуатации и обновлению не подлежат. Ну а строительство новых затормозилось не в последнюю очередь из-за того, что граждане все чаще идут в суд с исками против установки ветрогенераторов, а также вышек сотовой связи. По данным Financial Times, за первые девять месяцев 2019 года в Германии было введено в строй лишь 150 новых ветротурбин относительно небольшой мощности - что на 80 процентов меньше, чем за последние пять лет. По всей стране их сейчас возведено около 30 тысяч.

Ветрогенераторы посеяли раздор внутри правящей коалиции и целых министерств Германии

Газета приводит в качестве примера историю Гюнтера Шульца, который вот уже несколько лет с переменным успехом ведет борьбу с "ветряными мельницами" в окрестностях своего родного города Обер-Рамштадт, что неподалеку от Франкфурта (земля Гессен). Для фундамента под новые станции власти планируют начать вырубку леса. Этот проект Шульц и его единомышленники называют "экологической мерзостью", подсчитав ущерб, который он наносит популяции птиц, почвам и грунтовым водам. По мнению экспертов, хотя дискуссия о ветряной энергетике не стала общенациональной, "сопротивление ей будет только расти".

Между тем

Германия побила собственный антирекорд по количеству упаковки, отправляющейся в мусорные корзины. Как подсчитало Федеральное министерство окружающей среды, за 2017 год в стране было произведено 18,7 миллиона тонн бытовых упаковочных отходов - это на три процента больше, чем в году предшествующем. Значит, на одного жителя ФРГ в среднем приходится 226,5 килограмма мусора, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Эксперты объясняют такие цифры растущей популярностью сервисов онлайн-доставки еды, а также закусок и напитков - того же кофе - навынос. Впрочем, экологи отмечают, что около 70 процентов выброшенной упаковки (бумаги, картона, пластика, стекла, дерева) в Германии отправляется на вторичную переработку.