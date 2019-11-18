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18.11.2019 18:30
Рубрика: Экономика

Вирус с завода

Покупать дешевые смартфоны на Android надо с осторожностью
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Смартфоны от неизвестных или небольших производителей - главным образом из Китая - могут содержать опасные уязвимости. К такому выводу пришли эксперты из компании Kryptowire.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках "контрольной закупки" они приобрели около трех десятков смартфонов различных моделей. Большинству покупателей названия многих из них ничего не скажут - Advan, Kata, Lava. Однако в списке засветились и устройства, которые россияне и жители других стран регулярно приобретают на AliExpress - Elephone, Haier, Blackview, Leagoo, Ulefone, Doogee, Coolpad, Cubot.

Фото: iStock
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Эти модели считаются "народными" - недорогие, обладают средними характеристиками, в целом надежные. Но все портят "предустановленные" уязвимости. Их спектр достаточно широк - от несанкционированного доступа к микрофону и скрытой установки приложений до возможности удаленно менять системные настройки и выполнять различные команды, необходимые злоумышленникам.

Удалить "шпионов с завода" практически невозможно - зачастую они скрыты в системе и не поддаются обнаружению. Проблема, по мнению Kryptowire, заключается в недобросовестных подрядчиках, которые могут случайно, в целях экономии или намеренно установить на смартфон зараженную или "дырявую" систему.

"Подавляющее большинство устройств, которые содержат предустановленные вредоносные программы - это дешевые малоизвестные марки. Производители заманивают покупателей низкими ценами, но их программное обеспечение обычно очень низкого уровня," - говорит Войтех Бочек, старший инженер-программист антивирусной компании Avast. По его словам, смартфон рекомендуется еще до покупки проверить на предмет наличия сертификации от Google.

Обнаружить вирус можно как в малоизвестных, так и в "именитых" смартфонах

От подобных уязвимостей не защищены даже известные производители, разница лишь в том, что те регулярно выпускают программные обновления для их исправления, добавляет эксперт.

"При проверке на работоспособность необходимо установить на аппарат антивирусное приложение и провести сканирование, - говорит Глеб Карманов, консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет". - Если обнаружатся вирусы - лучше сбросить устройство до заводских настроек и перестать им пользоваться до тех пор, пока не появится гарантированный способ удалить вирусы или избавиться от уязвимостей". Он предупреждает, что столкнуться с предустановленным вирусом можно, покупая смартфон в обычной рознице. Так, в 2017 году компания "Доктор Веб" обнаружила на "магазинных" устройствах вирус Triada, способный незаметно скачивать и запускать ПО.

Фото: meizu.com
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Конечно, ни один производитель не будет намеренно устанавливать вирусы на свои устройства, однако риск подобных инцидентов возникает на этапе поставок, комментирует Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

По словам Дягилева, его компания находила вредоносное ПО на 38 моделях смартфонов от известных производителей, включая известных - LG, Xiaomi, Samsung. "Оказалось, что эти приложения не входили в состав официальных прошивок, а устанавливались кем-то из поставщиков", - говорит Дягилев.

Вредоносное ПО может быть как в предустановленных приложениях, так и в самой прошивке. В первом случае пользователь может удалить приложения вручную. "Если же эти программы были установлены с использованием системных привилегий, то так просто от них не избавиться - необходимо будет переустановить прошивку, - резюмирует эксперт. - В этом случае лучше обратиться к производителю за официальным софтом".

Однако "неубиваемый" вирус может проникнуть в смартфон и в процессе использования. Недавний пример - вредоносная программа xHelper, которая "выживает" даже после сброса до заводских настроек.

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