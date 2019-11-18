Образовательные программы Сеченовского университета получили международное признание. Это первый вуз в России, который прошел процедуру официального подтверждения соответствия стандартам Всемирной федерации медицинского образования.

Что это значит? Обучение в Сеченовке соответствует не только стандартам качества высшего образования в Европе, но и стандарту базового медицинского образования.

Международная экспертная аккредитация позволит Сеченовскому университету еще активнее привлекать иностранных студентов и отправлять на стажировки своих студентов и преподавателей, а также создавать совместные программы с зарубежными партнерами .Кроме того, выпускники университета, которые отучились на программах, прошедших аккредитацию, смогут принять участие в крупных и значимых международных проектах.

- Для нас это еще один шаг к повышению глобальной академической конкурентоспособности, - прокомментировал ректор вуза, академик РАН Петр Глыбочко. - Высокие результаты стали возможны, благодаря высокому уровню квалификации наших преподавателей, развитой инфраструктуре университета и новейшим мировым практикам и методикам, которые мы используем.