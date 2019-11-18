Промпроизводство в России выросло на 2,7%

По итогам 10 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в РФ увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре динамика роста немного ухудшилась 2,6% против 3,0% в сентябре, относительно прошлогодних данных.

Наибольший вклад в увеличение объемов выпуска промышленности продолжают оказывать обрабатывающие отрасли (+2,0%) суммарно выросшие в октябре до 3,7%.

Главным драйвером обрабатывающих отраслей в октябре стало производство кокса и нефтепродуктов (+6,8% по сравнению с прошлым годом в октябре после -0,7% г/г месяцем ранее). Октябрьский рост был обусловлен компенсацией падения производства в летние месяцы и окончанием модернизации на некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводах. Производство бензина в октябре увеличилось на 7%, а дизельного топлива - на 6,8%.

Свою лепту в положительную динамику обрабатывающей промышленности в прошлом месяце, также внесли: химический комплекс (+8,1% г/г) и пищевая промышленность (+4,9 % г/г). Кроме того, продолжился рост выпуска машиностроительной продукции (+5,8 % г/г).

Вклад в увеличение индекса промышленного производства со стороны добычи сырой нефти и попутного газа в октябре сократился на 1,3%. Основной фактор, влияющий на снижение производства в этой сфере - выполнение условий соглашения ОПЕК+.