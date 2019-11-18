Протестующие подожгли мост у кампуса университета в Гонконге

Радикалы подожгли мост возле кампуса Политического университета в Гонконге. Участники массовых беспорядков также бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских, сообщает РИА Новости.
Столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов в воскресенье продолжались несколько часов. Стражи порядка применяли водяные пушки, слезоточивый газ и даже специальные акустические устройства. Студенты использовали предварительно заготовленные осколки кирпичей.
Выступающие против властей силы сменили тактику и оккупировали кампусы университетов. В связи с этим департамент образования Гонконга объявил, что все учебные заведения в понедельник будут закрыты.
#LIVE: A huge fire rages on one of the footbridges near the entrance to the Cross-Harbour Tunnel in Hung Hom, which has been a major battleground at Polytechnic University. It had been occupied by radicals earlier, and petrol bombs were spotted on it https://t.co/yLt0vYl9Nr— SCMP News (@SCMPNews) November 17, 2019