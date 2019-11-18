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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дебет с кредитом сошелся

Бюджет на трехлетний период останется социальным
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8017)
Бюджет Московской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сохраняет социальную направленность. "Почти две трети расходов будут отданы именно на это направление, что позволит обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона", - заявил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов на общественных слушаниях про проекту закона о бюджете.

Сам закон будет принят на заседании областного парламента в начале декабря. Согласно проекту закона, доходы областного бюджета на следующий год составят 611,3 миллиарда, а расходы - 667 миллиардов рублей. Если говорить о консолидированном бюджете, где учитывается и казна муниципальных образований, то его доходная часть будет равна 792 миллиардам, а расходная - 822,1 миллиарда рублей. "Дефицит не превышает разрешенного Бюджетным кодексом уровня - 10 процентов от общего объема собственных доходов", - подчеркнула министр экономики и финансов области Елена Мухтиярова.

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Структура бюджетных расходов выглядит так: 81,8 процента средств уйдет на текущие расходы, обеспечивающие работоспособность социальной сферы, здравоохранения, образования, дорожной инфраструктуры и транспорта. 5 процентов отдадут на развитие городской среды, экономики, сельского хозяйства. Еще 5,2 процента будут потрачены на содержание имеющейся социальной и коммунальной инфраструктуры, а 8 процентов - на создание новых объектов в этих сферах. В цифрах, кстати, это выглядит более впечатляюще. "В 2020 году предусматривается строительство и реконструкция 239 социальных объектов, из них 51 объект - новый", - уточнила Мухтиярова.

Она также отметила, что из 64 подмосковных муниципалитетов 54 не могут полностью обеспечивать себя сами и поэтому претендуют на дотации различных размеров. Без дотаций живут Долгопрудный, Домодедово, Дзержинский, Котельники, Красногорск, Лобня, Мытищи, Химки, Одинцово и Реутов. Еще 4 муниципалитета - Истра, Люберцы, Солнечногорск и Ленинский округ - по прогнозам перейдут на профицитный бюджет в следующем году. При этом, говорит Мухтиярова, власти делают все, чтобы жители богатых и не очень муниципалитетов получали одинаковые услуги. И если, например, в 2015 году разрыв бюджетной обеспеченности жителей Долгопрудного и Рошаля составлял 42 раза, то сегодня - 6,3 раза. А к 2020-му уменьшится до 2,1 раза.

Две трети расходов бюджета области в 2020 году будут потрачены на социальную сферу

Прогнозы властей на 2021 и 2022 годы таковы: доходная часть областного бюджета составит 649,9 и 703,2 миллиарда, расходная - 709 и 746,1 миллиарда рублей соответственно. Консолидированный бюджет в 2021 году вырастет до 837,6 миллиарда, а в 2022-м - до 902 миллиардов рублей, а на расходы понадобится 853,8 миллиарда и 890 миллиардов рублей соответственно. Рост доходов связан с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций и на доходы физических лиц.

Экономические показатели области в ближайшие три года по прогнозам также будут расти: так, валовый региональный продукт станет больше почти на 14 процентов, инвестиции в основной капитал добавят еще 27,7 процента, а заработная плата должна вырасти на 24,7 процента и к 2022 году составить в среднем 69,9 тысячи рублей. Рост экономики при этом прогнозируется стабильно в 3-4 процента.

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