Вводить штрафы за выброс батареек в обычные мусорные контейнеры, как и платить за "правильную" сдачу их в пункты приема в России пока не планируется. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

По его словам, сначала необходимо выработать правила, по которым будет проходить утилизация. И будет ли работать такая система - зависит не от того, платят за сданные батарейки или нет, а от человеческой культуры в этой сфере.

Сейчас, по словам экспертов, батарейки эффективно перерабатываются лишь на двух предприятиях - в Челябинске и Ярославле. К 2024 году предполагается открыть семь подобных производств по всей стране, создать инфраструктуру для обращения с отходами I-II классов опасности, в частности люминесцентными лампами и батарейками. Но если порядок обращения с люминесцентными лампами уже законодательно регламентирован, то документа, определяющего порядок сбора и утилизации батареек, пока нет.

В России ежегодно выбрасывают около 20 тысяч тонн батареек, это примерно миллиард штук. Перерабатывается не более 1,7% из них. В Китае, для сравнения, в переработку идет около трети. При этом одна батарейка, попавшая в почву, за 2-3 месяца заражает опасными веществами 20 квадратных метров территории.

По словам гендиректора ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Дениса Буцаева, сдерживают открытие новых перерабатывающих производств экономические факторы. Предприятие будет рентабельным, если на нем перерабатывается не менее 2-2,5 тысячи тонн в год. При этом не в каждом регионе накапливаются такие объемы опасного мусора. Можно собирать эти отходы из нескольких регионов, но "плечо" перевозок, опять же для экономической целесообразности, должно быть не более 500 км.

Рынок элементов питания в мире составляет около 150 миллиардов долларов, в России - 40 миллиардов рублей, отметил Буцаев.

В России ежегодно выбрасывают около 20 тысяч тонн батареек, это примерно миллиард штук. Перерабатывается пока не более 1,7% из них

По мнению экспертов, в России может быть создано три типа точек по сбору использованных батареек. Во-первых, это боксы, установленные в жилых домах, которые могут собирать около 35% всех бывших в употреблении батареек. Во-вторых, активные школьники и студенты, которые, как показывает практика, с энтузиазмом участвуют в акциях по сбору таких отходов. В-третьих, сбор в торговых точках, куда люди приходят для покупки новых батареек. Причем производители, как правило, не против предоставлять покупателям скидки за правильную утилизацию использованных, добавил глава РЭО.

"Во всем цивилизованном мире батарейки собирают и утилизируют, - отмечает эксперт в области экологии ОНФ, советник губернатора Московской области Александр Коган. - В Германии штраф для физического лица за выброшенную в мусорный контейнер батарейку - от 500 до 1500 евро. Но у нас подобные штрафы вводить нельзя. В Германии есть инфраструктура для сбора опасных отходов, у нас такой инфраструктуры нет".

Тем временем

В Ярославле открыто крупнейшее в России предприятие по переработке батареек. На заводе рассказали, что за смену там смогут перерабатывать до трех тонн химических источников тока, а за год - две тысячи тонн. Причем по итогам переработки опасных отходов получается ценное сырье, в котором содержание цветных металлов в десять раз выше, чем в руде. Кроме того, дополнительно остаются чистое железо и изоляционный материал. Так, из ста килограммов бэушных "пальчиков" и "мизинчиков" получается 40 килограммов сырья, включая 15-30 кг цинка и железа. Чтобы опасные отходы - отработанные батарейки - население собирало в специальные контейнеры, Ярославская область по трехстороннему соглашению между региональным правительством, компанией "Дюраселл Раша" и Национальной экологической компанией (инвесторами нового производства) развивает инфраструктуру. Новые контейнеры по сбору батареек появились во всех МФЦ Ярославля, в некоторых торговых центрах и вузах. К сбору старых батареек подключили школьников, которые за каждый килограмм батареек получают бонусные баллы. Их можно обменять на подарки от спортивных магазинов, центров развлечений и других партнеров акции "Зеленый сезон". Всего же, по словам директора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова, до конца года будут оборудованы около ста мест для сбора батареек, а к концу 2021-го - 1100.

Подготовила Элина Труханова