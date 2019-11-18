Мосгорсуд оставил под стражей участника несанкционированной акции

Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Егор Лесных, который обвиняется в нападении на бойца спецназа ОМОН, оставлен под стражей. Так решил Мосгорсуд, рассматривая его жалобу на меру пресечения.

То есть суд признал законным содержание подследственного в СИЗО. Хотя его адвокат настаивал на переводе своего подзащитного из следственного изолятора под домашний арест. А первоначально решение о его аресте и содержании под стражей до 14 декабря принял Басманный районный суд столицы.

Егор Лесных обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ - в применении неопасного для жизни насилии в отношении двух сотрудников ОМОН. Строгость наказания определит суд.

Следствие считает, что по вине Лесных в ходе акции 27 июля на улице Рождественка получил травмы сотрудник Росгвардии. По данным правоохранителей, Лесных и другие фигуранты повалили на землю представителя службы и стали бить его ногами.

Кроме того, по данным следствия, озвученным в суде, Лесных ударил ногой еще одного полицейского, стоявшего в охране. Это была женщина. Представитель следственного ведомства в суде сообщил, что "противоправные действия подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий".