На Москву идут сибирские морозы

Арктический антициклон из Сибири начнет вытеснять теплый воздух из Московского региона уже в предстоящую среду.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в течение дня, 20 ноября, в Московской области ожидается минус 5-7 градусов. В Москве похолодает в ночь на 21 ноября. По области же возможны 10-градусные морозы.

22 и 23 ноября в столичном регионы по ночам минус 5-10. Днем от 1 до 6 градусов мороза. Это уже ниже нормы на 2-4 градуса.

Холодная погода продержится не менее недели. При этом в антициклоне осадков не ожидается. Только 20 ноября местами могут быть слабая изморозь и снег.