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Проект: В регионах

Нововоронежская АЭС станет международным образовательным центром

16 ноября 2019 года Нововоронежскую АЭС (НВ АЭС) посетили губернатор Воронежской области Александр Гусев, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом", Президент Инжиниринговой компании "АСЭ" Александр Локшин и генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" - первый вице-президент по сооружению АЭС группы компаний "АСЭ" Андрей Петров.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В рамках визита Александр Гусев и Александр Локшин подписали Соглашение между правительством Воронежской области и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" о выделении дополнительных налоговых отчислений "Росатома", поступающих в областной бюджет на развитие города Нововоронежа на финансирование мероприятий социально-экономического развития. Стоит отметить, что Воронежская область была первым регионом, с которым в 2012 году "Росатом" заключил такое Соглашение. В соответствии с этим документом за период с 2013 по 2019 год бюджет Нововоронежа получил дополнительно более двух миллиардов рублей.

"Нововоронежская АЭС входит в тройку крупнейших налогоплательщиков региона. С вводом энергоблока №7 областной бюджет будет получать в перспективе до 10 млрд рублей ежегодно. Нововоронежская АЭС для нас является очень важным партнером и сегодня мы подтвердили свои договоренности по реализации совместных проектов", - отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Комментируя тему перспективы развития города атомщиков и Нововоронежской АЭС, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом" Александр Локшин отметил, что Нововоронеж будет развиваться как международный образовательный центр для иностранных АЭС, построенных по российскому дизайну. 

"Сегодня Госкорпорация "Росатом" занимает первое место в мире по строительству АЭС за рубежом, реализуя проекты по сооружению 36-ти энергоблоков в 12-ти странах мира. Нововоронежская АЭС стала базой по подготовке персонала. Только в ближайшие пять лет нам надо будет обучить более 2 800 иностранных специалистов. Если раньше станция была кузницей кадров только для России, теперь - для всего мира", - сказал первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом Александр Локшин.

Фото: Нововоронежская АЭС
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В завершении визита были вручены награды 25-и сотрудникам отрасли, которые внесли решающий вклад в сооружение и сдачу в эксплуатацию третьего в России инновационного энергоблока поколения "3+".

 

Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС) был включен в сеть и начал выработку электроэнергии 1 мая 2019 года. Он стал третьим в серии инновационных энергоблоков поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200, построенных в России. Первый аналогичный энергоблок - №6 Нововоронежской АЭС - был пущен в 2016 году, второй - на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.

В настоящее время Нововоронежская АЭС является крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. Она обеспечивает около 90% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности города Нововоронежа в тепле, снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий и 2,3 миллиона жителей Центрально-Черноземного региона. Ввод энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС) в эксплуатацию повысил суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза. Это даст импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и пополнит бюджет региона более чем на 1 млрд. рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 г.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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