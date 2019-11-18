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Проект: В регионах

Нововоронежские атомщики приняли участие в фестивале профессий будущего

С 11 по 14 ноября 2019г. на площадке легкоатлетического манежа стадиона "Старт" г. Нововоронеж прошел фестиваль профессий "Билет в будущее". Фестиваль для учащихся 6-11х классов региональных учебных заведений, состоялся в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Оператором проекта является Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Региональный оргкомитет представляет департамент образования, науки и молодежной политики и "Центр опережающей профессиональной подготовки".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В фестивале приняли участие специалисты Нововоронежской АЭС, они рассказали школьникам о таких профессиях как: дозиметрист-эколог, разработчик локальных энергосетей, а также предложили ученикам с помощью "калькулятора профессий" определить свою профессию в энергетике. Школьники не только слушали мини-лекции об атомной отрасли, но и решали кейсы, то есть выполняли практические задания, познакомились с приборами, используемыми на атомной станции.

"Основы дозиметрии - достаточно сложный материал для детей, особенно для шестиклассников, которые только приступили к изучению физики, поэтому мы стараемся преподносить материал в игровой форме. Даем возможность детям самостоятельно поработать с дозиметрами, замерить фон, объясняем, из чего он формируется, а также рассказываем, что каждый из нас имеет собственную радиоактивность, обусловленную калием-40 - рассказала инженер-радиометрист отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС Елена Витковская.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС станет международным образовательным центром

Фестиваль дал возможность познакомиться более чем с 50 профессиями, которые будут наиболее востребованы в Воронежской области в ближайшем будущем. Для ребят были представлены восемь блоков: энергетика; медицина и здоровье; информационные технологии и коммуникации; сельское хозяйство; транспорт; космос; городская среда; туризм. В каждом блоке можно было узнать о нескольких профессиях, которые презентовали опытные наставники - представители образовательных организаций региона, руководители компаний, специалисты, имеющие достижения в представляемой сфере.

"Здесь представлен широкий пласт именно нужных профессий. Школьники могут выбрать для себя интересное направление и развивать свои знания. Учебные заведения и работодатели нарабатывают здесь опыт презентации своей деятельности, на практике изучая, что сейчас интересно детям"?- поделился впечатлениями заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин.

Всего о профессиях будущего узнали более 5000 школьников Воронежской области.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС выбрали лучших молодых работников года

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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