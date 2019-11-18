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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руферы устроили драку с охранниками на крыше башни "Империя" в Москве

Текст: Ирина Огилько

На Пресненской набережной двадцать руферов устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", полиция задержала нескольких участников конфликта. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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По данным правоохранительных органов инцидент произошел на крыше башни "Империя", куда незаконно прорвались более десятка человек в возрасте от 19 до 40 лет. Охранники попытались остановить незваных гостей, в результате инцидент перерос в драку. Одному из охранников понадобилась медицинская помощь.

- Шестеро молодых людей были задержаны, - рассказали в пресс-службе. - Проводится служебная проверка.

Напомним, что руферы - это экстремалы, которые покоряют крыши опасными путями, например по карнизам, уступам, пожарным лестницам. Как забрались на крышу "Империи" молодые люди - пока не сообщается.

Происшествия Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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