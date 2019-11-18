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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оставили под арестом

Суд отклонил жалобу фигурантов дела о беспорядках 27 июля
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобы адвокатов на аресты участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.

Так, Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда об аресте Владимира Емельянова до 14 декабря. Адвокат просил отпустить его подзащитного из СИЗО и перевести под домашний арест, чтобы тот помогал своим престарелым бабушке и прабабушке. Емельянова обвиняют в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти. По версии следствия, на акции 27 июля он схватил бойца ОМОН сзади за форму, потянул его на себя, лишая тем самым свободы передвижения и причиняя физическую боль.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Еще одного фигуранта дела о беспорядках - Александра Мыльникова - столичный суд оставил под домашним арестом, хотя защита просила заменить его на запрет определенных действий. По данным следствия, во время несогласованной акции в центре Москвы 27 июля Александр Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалил на землю сотрудника Росгвардии. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Лесных был также подтвержден арест в СИЗО.

По данным официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, их противоправные действия подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий. Все трое обвиняются в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Басманный суд 16 октября избрал Лесных и Мартинцову меру пресечения в виде заключения под стражей до 16 декабря, Мыльников был отправлен на этот же срок под домашний арест.

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