В Красногорском районном суде Подмосковья в закрытом режиме заканчивается рассмотрение уголовного дела против полицейских, обвиняемых в халатности при конвоировании членов так называемой банды ГТА в Мособлсуде.

Подсудимыми проходят бывший командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД России по Московской области, заместитель командира взвода, а также старший полицейского конвоя. 18 ноября им было предоставлено последнее слово.

Следователи установили, что при конвоировании подсудимых полицейские в августе 2017 года грубо нарушили требования нормативных актов, которые определяют порядок конвоирования. В частности, двое сотрудников правоохранительных органов, из них одна женщина, сопровождали сразу пятерых особо опасных преступников. Следствие считает, что именно в результате халатных действий стражей порядка подсудимые напали на них и завладели их оружием.

Нападение на конвоиров произошло в лифте. В какой-то момент один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В неразберихе подсудимые смогли освободиться и завладеть табельным оружием охранников, один из которых успел вызвать подкрепление. Бойцы Росгвардии преградили преступникам путь. Преступники открыли стрельбу на поражение. Ответным огнем были ликвидированы четверо из пяти нападавших.

На следующем заседании суд вынесет обвиняемым по этому делу приговор.