Общественный транспорт в Белгороде и окрестностях начали переводить на безналичную оплату. Для владельцев банковских карт стоимость проезда осталась прежней - 20 рублей, для любителей наличных - выросла до 25. Причем, если терминал в автобусе не принимает пластик, то он снимается с маршрута. В таком случае считается, что транспорт неисправен.

Переход на безнал замглавы региона Евгений Глаголев объясняет тем, что только так можно проанализировать пассажиропоток и понять, насколько удобны существующие в городе маршруты. Каждая транзакция - это пополнение базы данных о работе транспорта в городе и ближайших поселках. Агломерация растет, а значит, совсем скоро будут нужны новые маршрутные направления и автобусы.

На карты переводят даже льготников, которые пока еще получают бледно-розовые бумажные талоны - по 20 штук за 185 рублей в месяц. Один талон - одна поездка. Но уже 15 декабря исчезнут и они, что уже вызвало негодование пассажиров-льготников. Во-первых, к "бумажкам" все привыкли, а во-вторых, многие попросту перепродавали их.

Начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников отмечает, что электронный проездной задумывался изначально как более удобный способ оплаты: "Сами посудите: чтобы приехать за талонами, человек уже в месяц тратит два талона как минимум. А так - начался месяц, человек знает, что поездки уже автоматически зачислены на его карту. И не надо никуда ехать, стоять в очередях". По словам Мирошникова, только в одном Белгороде 120 тысяч льготников, которые имеют право на 50-процентную оплату проезда. Пока же оценили удобство банковских карт лишь первые 20 тысяч белгородцев. Как правило, это те, кто и так активно пользуется безналичным способом оплаты.

Скептики уже раскритиковали новшество, отметив, что для тех же льготников и студентов можно было бы сделать специальные транспортные карты. Чиновники ответили: выпуск самих карт, подобных той же "Тройке" в Москве, а также создание инфраструктуры для их считывания, пополнения и обслуживания в целом потянет как минимум на 100 миллионов рублей. Для города это немалые деньги. А так все строится исключительно на оборудовании банков, с которым экономит и городская казна, и белгородцы.

Анна Скрипка, "Российская газета", Белгород

А как в других регионах?

В Ростове-на-Дону проезд на общественном транспорте пока можно оплатить как наличными, так и картами безналичной оплаты. При этом местные власти стараются простимулировать ростовчан к переходу на "безналичку". Так, например, в автобусах цена проезда за наличные составляет 26 рублей, а по карте - 23 рубля.

В Калининграде действует и наличная, и безналичная системы оплаты проезда в общественном транспорте. Жители города могут по старинке расплатиться мелочью, купить билет с помощью любой бесконтактной банковской карты или с помощью специальной электронной транспортной карты "Волна Балтики". Во всех случаях проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах стоит 24 рубля, в маршрутных такси - 26 рублей. Оплата наличными пока преобладает, но с каждым днем все больше и больше калининградцев отдают предпочтение безналу.

В Липецкой области попытка перевести транспорт на оплату банковскими картами пока не увенчалась успехом. Здесь много лет назад ввели в оборот специальные транспортные карты. В зависимости от принадлежности - льготникам, школьникам и студентам, рядовым пассажирам - они различаются по цветам и тоже экономят пять рублей своим владельцам на каждой поездке. Здесь транспортные карты действуют на территории всей области, пополняются в специальных терминалах и кассах автовокзалов. И хотя это не так удобно, как перевод средств на карту банка, липчане признаются: "Привыкли".

Подготовили: Ульяна Вылегжанина (Калининград), Руслан Мельников (Ростов-на-Дону), Анна Скрипка (Липецк)