В Москве давали раннюю оперу Моцарта "Мнимая садовница" в исполнении ансамбля Les Arts Florissants под управлением его основателя - известного франко-американского дирижера Уильяма Кристи. В главных партиях - молодые певцы из академии Le Jardin des Voix.

Выступление Уильяма Кристи в Москве стало частью его гастрольного тура по Европе, посвященного 40-летнему юбилею "Цветущих искусств": сегодня это один из самых известных в мире аутентичных ансамблей. А комическая опера Моцарта "Мнимая садовница", которую гениальный австриец написал в восемнадцатилетнем возрасте, была явно выбрана неслучайно: действие в ней в основном происходит в саду, что навевает прямую ассоциацию с названием вокальной академии и музыкального фестиваля "В садах Уильяма Кристи", открывшегося в августе этого года. Главная героиня оперы, маркиза Виоланта Онести, претворяется садовницей, чтобы тайно следить за бросившим ее возлюбленным, и переживает множество приключений, в которых неразделенная любовь, ревность и интриги в итоге эволюционируют в радостный финал.

Опера Моцарта предстала перед московской публикой не в чисто концертном формате, а с запоминающимися элементами театральности: на сцене были установлены изящные деревья и увитые зелеными ветвями ступени, а исполнители были одеты в современные, но соответствующие сюжетным ситуациям костюмы (постановка Софи Дейнман, сценическое оформление Аделин Карон, костюмы Полин Жуиль). Позади декораций располагался ансамбль, состоящий из 22 инструментов и клавесина, задействованного также в речитативах secco. Прибегнув к сокращениям, Кристи представил компактное, но яркое прочтение моцартовской партитуры: лучезарно-светлое в своей классицистической прозрачности, без романтической аффектации, но не лишенное разнообразия динамических нюансов и необходимых для комического жанра ироничной игривости и пленительного изящества.

В составе исполнителей - участники академии итальянское сопрано Мариасоле Майнини (маркиза Виоланта Онести), британский тенор Рори Карвер (Дон Анкизе), французский контратенор Тео Имар (Рамиро), немецкий тенор Мориц Калленберг (граф Бельфьоре), сербский бас-баритон Сретен Манойлович (Нардо) и британское сопрано Лорен Лодж-Кэмпбелл (Серпетта). К сожалению, почти всем не хватало полноты тембров, объема и сфокусированности звука: голоса почти не наполняли зал и заглушались звучанием tutti даже небольшого аутентичного ансамбля. Технические недостатки исполнители пытались компенсировать, переходя на мелодекламацию даже в ариях и концентрируясь на актерской игре. Публика лучезарный моцартовский юмор принимала с жизнерадостным смехом.

Справка "РГ"

Ансамбль Les Arts Florissants ("Цветущие искусства") основан Уильямом Кристи в 1979 году и является одним из самых прославленных современных коллективов, возрождающих и исполняющих музыку XVII-XVIII веков. В 2002 году при ансамбле была основана также академия для молодых певцов Le Jardin de Voix ("Сад голосов"), помогающая начинающим вокалистам оттачивать свое мастерство.