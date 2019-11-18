Необычное происшествие, произошедшее в понедельник в столице, в настоящее время расследуют полицейские. Сигнал о правонарушении поступил от охраны комплекса башен "Москва-Сити" на Пресненской набережной. По словам звонившего, группа подростков-хулиганов пробралась на крышу одной из башен под названием "Империя" (60 этажей, 239 метров).

Когда охранники настигли молодых людей и попытались задержать их, те устроили драку с секьюрити. Более того, несколько хулиганов достали газовые баллончики и распылили их содержимое в лицо охранникам.

Такой агрессивный отпор позволил большинству злоумышленников скрыться. Задержать удалось только шесть человек из примерно двадцати правонарушителей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве вчера сообщили, что в отношении задержанных проводится доследственная проверка. Параллельно полиция устанавливает личности и местонахождение сбежавших подозреваемых.

Отмечается, что задержаны молодые люди в возрасте от 19 до 26 лет. Все они являются так называемыми руферами (от англ. roof - крыша).

Представители этого молодежного движения увлекаются покорением высотных зданий и сооружений, лазанием по уступам, пожарным лестницам, водосточным трубам, прыжками с крыш одного здания на соседние. Вопреки всем запретам экстремалы ухитряются пробираться даже на строго охраняемые высотки.

Свои "подвиги" они затем выкладывают в интернет. По запросу "руферы" в любом поисковике можно увидеть много экстремальных видео этих "героев".

По данным медиков, один из пострадавших от рук руферов охранников вчера был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали ожог глаз.