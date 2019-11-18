Когда охранники настигли молодых людей и попытались задержать их, те устроили драку с секьюрити. Более того, несколько хулиганов достали газовые баллончики и распылили их содержимое в лицо охранникам.
Такой агрессивный отпор позволил большинству злоумышленников скрыться. Задержать удалось только шесть человек из примерно двадцати правонарушителей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве вчера сообщили, что в отношении задержанных проводится доследственная проверка. Параллельно полиция устанавливает личности и местонахождение сбежавших подозреваемых.
Отмечается, что задержаны молодые люди в возрасте от 19 до 26 лет. Все они являются так называемыми руферами (от англ. roof - крыша).
Представители этого молодежного движения увлекаются покорением высотных зданий и сооружений, лазанием по уступам, пожарным лестницам, водосточным трубам, прыжками с крыш одного здания на соседние. Вопреки всем запретам экстремалы ухитряются пробираться даже на строго охраняемые высотки.
Свои "подвиги" они затем выкладывают в интернет. По запросу "руферы" в любом поисковике можно увидеть много экстремальных видео этих "героев".
По данным медиков, один из пострадавших от рук руферов охранников вчера был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали ожог глаз.