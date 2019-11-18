В жизнь Андрея Вознесенского однажды вошла элегантная женщина с красивым французским именем и стала для поэта не просто олицетворением западной рафинированной культуры, но близким другом на долгие годы. Холодная война не помешала теплым отношениям двух представителей интеллектуальной жизни по разные стороны Атлантического океана. Они были открыты друг другу - "опальный тимуровец" (как сам себя называл Вознесенский в прощальной поэме "До свидания, Тедди Кеннеди") и знаменитая первая леди США Жаклин Кеннеди-Онассис - известная поклонница русской культуры.

Так необычно выглядит пригласительный билет на открытие выставки в Культурном центре Андрея Вознесенского.

История этой удивительной дружбы в очередной раз подтверждает, что порой осуществляются самые смелые фантазии и происходят самые невероятные встречи. Так, одного из известнейших поэтов 60-х годов и первую леди, казалось, разделяла пропасть. И в первую очередь, как многие предположат, пропасть языковая. Не тут-то было! В школе поэт преуспел в изучении английского и в заграничных поездках удивлял собеседников оксфордским акцентом.

И все же найдется немало тонких нитей, связывавших Вознесенского с Жаклин. Она прилетала на его выступления в Европу, знала его творчество и не верила, что Рудольф Нуреев считает самым известным русским поэтом Сергея Есенина, а не Андрея Вознесенского. Даже предложила поэту издать его книгу в нью-йоркском издательстве Doubleday. Но тот отказался: зачем омрачать дружбу денежными расчетами?

Советский поэт посвящал Джеки, как в обиходе называли Жаклин, стихи и книги, специально для нее переводил поэзию, чтобы она могла почувствовать мелодию языка, дарил свои художественные произведения. В 1991 году состоялась первая выставка "Видеом" Вознесенского, в которых стихи сливались с рисунками и фотографиями. Жаклин так понравились работы из этой серии, что она была готова скупить их все. Андрей Вознесенский опередил ее и преподнес "Бабочку Набокова": "…Собиралась вставить эту бабочку в стекло своей квартиры на Пятой авеню, чтобы сквозь нее был виден Центральный парк. Потом разрешила мне свозить эту бабочку на выставку в Париж, а затем в Москву, на мою выставку в Музей имени Пушкина. Когда я привез в Нью-Йорк отдавать ее, бабочка, увы, прилетела на похороны хозяйки".

После смерти Жаклин знаменитую квартиру на Пятой авеню, кажется, продали. Однако в ней все еще можно оказаться, посетив выставку "Поэт и Леди", которая открывается 21 ноября в Центре Вознесенского. Среди экспонатов - ценные фотографии и видео Жаклин периода президентства Джона Кеннеди, кадры хроники поездок Андрея Вознесенского в США и визитов членов семейства Кеннеди в Москву. К слову, дружеские отношения с семейством Кеннеди поэт поддерживал много лет. Сенатор Роберт Кеннеди переводил что-то из стихов Вознесенского, а уже в перестроечные годы младший брат Джона и Роберта - Эдвард Кеннеди - побывал в гостях у поэта и Зои Богуславской в квартире на Котельнической набережной. В экспозицию вошли интервью вдовы поэта, где она поделилась впечатлениями от встреч с четырьмя первыми леди США, и даже книги, редактором которых стала Жаклин Кеннеди-Онассис в издательстве Doubleday. Первая леди нашла свое призвание на пятом десятке: в Джеки, раньше скрывавшейся за обложками гламурных журналов и светской хроники, проснулся отличный литературный редактор. По словам Соломона Волкова, даже волшебный.

Мультимедийный проект "Поэт и Леди" предлагает спустя много лет взглянуть на отношения двух ярких индивидуальностей ХХ века

Мультимедийный проект "Поэт и Леди" предлагает сквозь годы взглянуть на отношения двух ярких личностей мятежного ХХ века. Картина "американской главы" жизни Андрея Вознесенского была бы неполной без рассказа о заграничных приятелях поэта, уверен автор идеи, главный редактор журнала "Сноб" Сергей Николаевич. В экспозицию также войдут воспоминания о дружбе Вознесенского с драматургом Артуром Миллером и его женой - фотографом Инге Морат, поэтом Алленом Гинзбергом, писателем Куртом Воннегутом.

Из воспоминаний Андрея Вознесенского

"Ах, как цвели яблони на балконе американского небоскреба за окнами Жаклин… Жаклин, уже не Кеннеди, а Онассис была для меня одной из самых дорогих и необходимых мне фигур западной культуры. Рафинированная европейка, со звездностью и безошибочностью вкуса, она бывала на моих вечерах, когда находилась в Нью-Йорке. Россия была ее страстью. Она выпустила альбом "Русские костюмы". Во время распада нашей страны сказала мне: "Россию растащат, как свою добычу, соседние хищные птицы"… Я еще тогда не понимал этого, но она, иностранка, чувствовала".

Кстати

- Экспозиция "Поэт и Леди" откроется в Центре Вознесенского (Москва, Большая Ордынка, д. 46, стр. 3) и продлится до конца марта 2020 года. Стоимость билета: полный - 300 руб.; льготный - 150 руб.