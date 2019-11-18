История этой удивительной дружбы в очередной раз подтверждает, что порой осуществляются самые смелые фантазии и происходят самые невероятные встречи. Так, одного из известнейших поэтов 60-х годов и первую леди, казалось, разделяла пропасть. И в первую очередь, как многие предположат, пропасть языковая. Не тут-то было! В школе поэт преуспел в изучении английского и в заграничных поездках удивлял собеседников оксфордским акцентом.
И все же найдется немало тонких нитей, связывавших Вознесенского с Жаклин. Она прилетала на его выступления в Европу, знала его творчество и не верила, что Рудольф Нуреев считает самым известным русским поэтом Сергея Есенина, а не Андрея Вознесенского. Даже предложила поэту издать его книгу в нью-йоркском издательстве Doubleday. Но тот отказался: зачем омрачать дружбу денежными расчетами?
Советский поэт посвящал Джеки, как в обиходе называли Жаклин, стихи и книги, специально для нее переводил поэзию, чтобы она могла почувствовать мелодию языка, дарил свои художественные произведения. В 1991 году состоялась первая выставка "Видеом" Вознесенского, в которых стихи сливались с рисунками и фотографиями. Жаклин так понравились работы из этой серии, что она была готова скупить их все. Андрей Вознесенский опередил ее и преподнес "Бабочку Набокова": "…Собиралась вставить эту бабочку в стекло своей квартиры на Пятой авеню, чтобы сквозь нее был виден Центральный парк. Потом разрешила мне свозить эту бабочку на выставку в Париж, а затем в Москву, на мою выставку в Музей имени Пушкина. Когда я привез в Нью-Йорк отдавать ее, бабочка, увы, прилетела на похороны хозяйки".
После смерти Жаклин знаменитую квартиру на Пятой авеню, кажется, продали. Однако в ней все еще можно оказаться, посетив выставку "Поэт и Леди", которая открывается 21 ноября в Центре Вознесенского. Среди экспонатов - ценные фотографии и видео Жаклин периода президентства Джона Кеннеди, кадры хроники поездок Андрея Вознесенского в США и визитов членов семейства Кеннеди в Москву. К слову, дружеские отношения с семейством Кеннеди поэт поддерживал много лет. Сенатор Роберт Кеннеди переводил что-то из стихов Вознесенского, а уже в перестроечные годы младший брат Джона и Роберта - Эдвард Кеннеди - побывал в гостях у поэта и Зои Богуславской в квартире на Котельнической набережной. В экспозицию вошли интервью вдовы поэта, где она поделилась впечатлениями от встреч с четырьмя первыми леди США, и даже книги, редактором которых стала Жаклин Кеннеди-Онассис в издательстве Doubleday. Первая леди нашла свое призвание на пятом десятке: в Джеки, раньше скрывавшейся за обложками гламурных журналов и светской хроники, проснулся отличный литературный редактор. По словам Соломона Волкова, даже волшебный.
Мультимедийный проект "Поэт и Леди" предлагает сквозь годы взглянуть на отношения двух ярких личностей мятежного ХХ века. Картина "американской главы" жизни Андрея Вознесенского была бы неполной без рассказа о заграничных приятелях поэта, уверен автор идеи, главный редактор журнала "Сноб" Сергей Николаевич. В экспозицию также войдут воспоминания о дружбе Вознесенского с драматургом Артуром Миллером и его женой - фотографом Инге Морат, поэтом Алленом Гинзбергом, писателем Куртом Воннегутом.
"Ах, как цвели яблони на балконе американского небоскреба за окнами Жаклин… Жаклин, уже не Кеннеди, а Онассис была для меня одной из самых дорогих и необходимых мне фигур западной культуры. Рафинированная европейка, со звездностью и безошибочностью вкуса, она бывала на моих вечерах, когда находилась в Нью-Йорке. Россия была ее страстью. Она выпустила альбом "Русские костюмы". Во время распада нашей страны сказала мне: "Россию растащат, как свою добычу, соседние хищные птицы"… Я еще тогда не понимал этого, но она, иностранка, чувствовала".
- Экспозиция "Поэт и Леди" откроется в Центре Вознесенского (Москва, Большая Ордынка, д. 46, стр. 3) и продлится до конца марта 2020 года. Стоимость билета: полный - 300 руб.; льготный - 150 руб.