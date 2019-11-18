В Москве прогремели взрывы на складе с газом

Крупный пожар произошел в промзоне на северо-западе Москвы. По сведениям источников ТАСС, горит склад автосервиса, где хранится газовое оборудование.

Пожарные уже прибыли к месту происшествия на улице Маршала Прошлякова. По предварительным оценкам, огонь уже распространился на 400 квадратных метров. Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки.

Периодически слышны взрывы: очевидно, рвутся газовые баллоны. Пожару присвоена повышенный уровень сложности, сотрудники МЧС приступили к тушению. Данных о пострадавших пока не поступало.