В Москве всю неделю прогнозируется высокое атмосферное давление

Давление в столичном регионе будет превышать норму более чем на 10-20 мм, что может негативно сказаться на самочувствии москвичей и жителей Подмосковья. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня днем атмосферное давление в столичном регионе составит 758 мм рт. ст., относительная влажность достигнет 80 процентов. Эти два показателя будут способствовать сокращению количества кислорода в воздухе, что сможет спровоцировать ухудшение самочувствия метеозависимых людей, людей страдающих болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Во вторник при сохранении высокой влажности атмосферное давление еще подрастет и достигнет 768 мм рт. ст., что будет превышать норму уже на 20 мм. Аналогичная погода сохранится до утра четверга. Потом, по данным синоптиков, давление начнет снижаться, а на регион будут оказывать влияние арктические потоки воздуха, временами может проглядывать солнце, а температура воздуха уйдет в минусовую зону.