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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве выступили Уильям Кристи и "Les Arts Florissants"

Текст: Северьян Цагарейшвили
Один из известнейших в мире аутентичных ансамблей с поэтичным названием "Les Arts Florissants" ("Цветущие искусства") представил в Концертном зале Чайковского оперу Моцарта "Мнимая садовница" в рамках гастрольного тура по Европе, приуроченного к сорокалетию коллектива. Его основатель и художественный руководитель, франко-американский дирижер Уильям Кристи, рассказал журналистам о том, почему он выбрал для исполнения раннее моцартовское творение, как появилась его академия для молодых певцов и что особенно важно при исполнении Моцарта.

- "Мнимая садовница" - это опера о саде и садовниках, поэтому мы решили ее исполнить, - рассказал маэстро. - Однако изначально это история о любви, которая становится горькой и опасной, и для того, чтобы решить все свои проблемы, герои оказываются в саду. А сад - это моя самая большая страсть после музыки, и когда я искал оперу, которую можно было бы поставить у меня в саду на фестивале "Сады Уильяма Кристи", то я тут же выбрал творение Моцарта.

Фото: Елена Лапина/фестиваль "Видеть музыку"
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Главные партии в опере исполнили молодые вокалисты из его академии "Цветущие голоса", существующей с 2002 года. О том, как много лет назад родился замысел академии, Уильям Кристи поделился с журналистами:

- После того, как я перестал преподавать в консерватории в 1996 году, я понял, что без педагогической работы и контакта с молодежью я чувствую себя несчастным. Так появилась идея создать академию "Le Jardin des Voix" для молодых певцов. Каждый два года мы выбираем пять-шесть ярких молодых талантов со всего мира - им должно быть не более тридцати лет - и работаем с ними. Это происходит у меня в саду, в моем поместье в провинции Вандея. Не знаю, кто смотрит на нас сверху, но, кто бы то ни был, он определенно счастлив.

Над любым репертуаром Уильям Кристи с молодыми певцами работает тщательно, точно выверяя все стилистические грани и нюансы - и Моцарт, конечно, не исключение.

- Я хочу, чтобы мой Моцарт зазвучал по-новому. Мы очень много работали над языком и над исполнением речитативов, ведь быть солистом в операх Моцарта - не одно и то же, что петь Верди или Вагнера - рассказал он. - Самое гениальное и важное у Моцарта - это ансамбли, которые не должны превратиться в какофонию: певцам необходимо быть единым целым.

Справка "РГ"

Всемирно известный французский дирижер, музыковед и клавесинист американского происхождения, Уильям Кристи в 1979 году основал ансамбль "Les Arts Florissants" ("Цветущие искусства"), ставший одним из лидеров мирового аутентичного исполнительства. Репертуар коллектива огромен и включает в себя музыку эпохи барокко и классицизма.

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