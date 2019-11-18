В Москве закрылся рекордный сезон велопроката

В Москве закрылся сезон городского велопроката - из-за теплого ноября он проработал на 2,5 недели дольше обычного, а также смог поставить ряд других рекордов. К примеру, число поездок на арендованных байках превысило 5 млн, что на 17% больше показателя прошлого сезона. Об этом рассказал глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

"В этом году добавилось больше тысячи новых велосипедов, но это не предел, - отметил он. - Мэр столицы поручил в следующем году увеличить число велосипедов еще почти на тысячу, больше половины из них будут электрическими. По количеству прокатов на один велосипед Москва уже стала одним из мировых лидеров - у нас в 2,5 раза больше пользователей одного велосипеда, чем, например, в Лондоне".

Ликсутов подчеркнул, что москвичи активно используют прокатные велосипеды не только для отдыха и поездок по паркам, но и как полноценный вид транспорта - на байках доезжают до станций метро, а нередко и заменяют подземку с помощью велосипедов. Кроме того, в этом сезоне 22 тысячи поездок совершили иностранцы. То есть прокатные байки стали удобной альтернативой для туристов - можно перемещаться по городу быстро, в то же время, не упуская из вида достопримечательности.

Неслучайно и самые востребованные прокатные станции оказались в центре города - чаще всего велосипеды брали и возвращали в Хамовниках и Тверском районе. "Но мы ждем от москвичей и предложения по тому, где установить 100 новых станций в следующем году, - добавил Ликсутов. - Обращаться можно как к нам в департамент транспорта, так и в компанию "Велобайк". Все предложения будут внимательно рассмотрены".