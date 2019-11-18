В Нововоронеже завершилась миссия поддержки ВАО АЭС

Группа международных экспертов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), с 11 по 14 ноября 2019 года провела на Нововоронежской АЭС миссию поддержки (МП). Ее цель - получение практических рекомендаций по улучшению производственной деятельности в области поддержания водно-химического режима (ВХР) в системе технического водоснабжения. Для Нововоронежской АЭС интерес представляли следующие вопросы: предупреждение образования отложений на теплообменном оборудовании, способы ведения ВХР в системах технического водоснабжения СТВ, виды реагентов, применяемых для химической очистки и коррекционной обработки оборудования СТВ, безреагентные методы очистки теплообменного оборудования, защита оборудования и сооружений от биологических загрязнений.

Шесть экспертов ВАО АЭС из России и Украины обсудили с персоналом атомной станции проблемы, а также представили лучшие практики. Эксперты МП посетили химический цех (ХЦ), подразделение химводоочистки (ХВО), градирню энергоблока №6 и отметили слаженную работу персонала ХЦ, чистоту и ухоженность оборудования.

"Данную миссию мы проводим по заявке Нововоронежской АЭС. Встреча профессиональных работников и специалистов различных АЭС Московского центра, всегда является полезной с точки зрения повышения информированности персонала принимающей АЭС и приглашенных экспертов для решения конкретных технических задач, стоящих перед станцией. Это является хорошим инструментом поддержки надежной эксплуатации оборудования станции", - отметил советник Московского центра ВАО АЭС Галим Мусин.

На заключительном совещании с руководством Нововоронежской АЭС эксперты представили проект отчета МП с рекомендациями и предложениями по улучшению деятельности в области поддержания ВХР в системе технического водоснабжения. Рекомендации и предложения экспертов ВАО АЭС-МЦ касались применения более эффективных методов на основании опыта работы Балаковской, Калининской, Ривненской и Ростовской АЭС. В течение месяца специалисты Нововоронежской АЭС могут дополнить или изменить формулировки рекомендаций и предложений. После окончательного согласования рекомендаций и предложений отчет МП будет направлен на Нововоронежскую АЭС официально, где в течении 3-х месяцев будет разработан план мероприятий по внедрению рекомендаций.

ВАО АЭС - (англ. WANO, сокр. World Association of Nuclear Operators) - всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции. На сегодняшний день в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС. Миссия поддержки, партнерская проверка - одни из форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.



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