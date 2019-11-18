В Подмосковье мать насмерть задавила младенца во сне

Несчастный случай произошел в подмосковной Кашире, где скончалась 15-дневная девочка. По предварительным данным, причиной смерти послужила асфиксия, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета РФ.

Доследственная проверка показала, что женщина уснула во время кормления дочери и случайно придавила ее весом собственного тела. Проснувшись среди ночи, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни, после чего вызвала скорую помощь и полицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет точную картину случившегося.

Молодые родители в момент выписки из роддома в обязательном порядке получают памятку по уходу за младенцем. Одним из первых пунктов в ней значится запрет на сон в одной кровати с новорожденным. Именно потому, что малыша можно задавить, просто неловко повернувшись во сне, что и произошло в Кашире.