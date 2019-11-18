Зато в контактном центре Государственной ветеринарной службы знают все. И где кого лечить, и когда какие прививки делать, и чем лучше кормить питомца. Здесь же можно оформить вызов ветеринара на дом или оставить жалобу, если вас плохо приняли в клинике для животных. Жители области уже успели распробовать новый ресурс. "Звонят по разным вопросам, - говорит оператор Анна Таскина. - Чаще всего консультируются по самочувствию животных, спрашивают про круглосуточную помощь. Недавно с девушкой из Солнечногорска по телефону принимали трудные первые роды у ее кошки". Открытие единого контактного центра - лишь начало. По словам Андрея Разина, в следующем году в Подмосковье будет создана единая база ветеринарных услуг. Это поможет упорядочить цены ветклиник.
Телефон единого контактного центра Государственной ветеринарной службы ежедневно: 8(495)668-01-25. Специалисты отвечают ежедневно с 9.00 до 21.00.