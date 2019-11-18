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18.11.2019 00:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кот без мешка

Открыта скорая ветеринарная помощь
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8017)
Планируете отпуск и хотели бы взять с собой в поездку любимого песика, но не знаете, какие документы на выезд ему нужны? Что делать, если домашнему питомцу внезапно стало плохо? Где принимает круглосуточный ветеринар? Ответы на все вопросы теперь можно получить в едином контактном центре Государственной ветеринарной службы, открытом не так давно в Подмосковье. "Этот центр создан для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг", - отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин. Ведь кого только не держат сегодня дома - хорьков, игуан, змей, улиток, пауков-птицеедов...И у владельцев экзотического зверья периодически случаются ситуации, когда можно растеряться, а то и впасть в панику - особенно если опыта маловато.
Теперь узнать, где лечить домашнего питомца ночью, не проблема. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Теперь узнать, где лечить домашнего питомца ночью, не проблема. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Теперь узнать, где лечить домашнего питомца ночью, не проблема. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: pixabay.com
Ветеринар рассказал, почему собак нельзя кормить хлебом и макаронами

Зато в контактном центре Государственной ветеринарной службы знают все. И где кого лечить, и когда какие прививки делать, и чем лучше кормить питомца. Здесь же можно оформить вызов ветеринара на дом или оставить жалобу, если вас плохо приняли в клинике для животных. Жители области уже успели распробовать новый ресурс. "Звонят по разным вопросам, - говорит оператор Анна Таскина. - Чаще всего консультируются по самочувствию животных, спрашивают про круглосуточную помощь. Недавно с девушкой из Солнечногорска по телефону принимали трудные первые роды у ее кошки". Открытие единого контактного центра - лишь начало. По словам Андрея Разина, в следующем году в Подмосковье будет создана единая база ветеринарных услуг. Это поможет упорядочить цены ветклиник.

Телефон единого контактного центра Государственной ветеринарной службы ежедневно: 8(495)668-01-25. Специалисты отвечают ежедневно с 9.00 до 21.00.

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