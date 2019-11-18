Планируете отпуск и хотели бы взять с собой в поездку любимого песика, но не знаете, какие документы на выезд ему нужны? Что делать, если домашнему питомцу внезапно стало плохо? Где принимает круглосуточный ветеринар? Ответы на все вопросы теперь можно получить в едином контактном центре Государственной ветеринарной службы, открытом не так давно в Подмосковье. "Этот центр создан для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг", - отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин. Ведь кого только не держат сегодня дома - хорьков, игуан, змей, улиток, пауков-птицеедов...И у владельцев экзотического зверья периодически случаются ситуации, когда можно растеряться, а то и впасть в панику - особенно если опыта маловато.

Теперь узнать, где лечить домашнего питомца ночью, не проблема. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС