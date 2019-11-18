В Подмосковье стартует сезон зимнего благоустройства. Преобразятся парки и скверы, на центральных улицах городов появится праздничное освещение, начнут работать новогодние ярмарки. Какие еще сюрпризы принесет жителям и гостям региона наступающая зима?

Синоптики говорят, что она будет не очень холодной, комфортной для уличных забав и прогулок на свежем воздухе. Но прежде чем украшать природные зоны к празднику, в области проверят их общее "самочувствие". Посмотрят, все ли скамейки и урны уцелели за лето, все ли фонари исправны. Этим и занимаются муниципальные службы в настоящий момент, завершая межсезонные ремонтные работы. А с 1 декабря уже приступят к украшению территорий.

"Обязательными в нынешнем зимнем сезоне станут катки и лыжные трассы, тюбинговые горки и горки на естественных рельефах", - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. По его словам, в этом году в крупных парках подмосковных городов установят более 70 горок, оборудуют столько же катков и 45 лыжных трасс. Их оснастят туалетами, точками питания и пунктами проката зимнего инвентаря. Учитывая, что многие жители области будут добираться до горок, катков и лыжных трасс на машинах, оборудуют дополнительные парковки.

У каждого общественного пространства будет своя световая инсталляция - елочные игрушки, сказочные персонажи, сюжеты из всеми любимых новогодних историй. Впрочем, гирляндами жителей не удивишь - в крупных городах области давно уже украшают разноцветными огнями не только прогулочные зоны в парках, но и дома на центральных улицах. Но этой зимой, говорит Хайкин, в парках появятся новые обязательные элементы благоустройства - так называемые теплые зоны. Это сборные очаги, на которых будут уютно пыхтеть самовары. "Так что во время прогулок все желающие смогут согреться у теплых зон, угоститься вкусным горячим чаем", - добавляет Хайкин.

Этой зимой в подмосковных парках появятся теплые зоны - сборные очаги, где можно будет угоститься горячим чаем

Еще одной зимней новинкой станут слэклайн-площадки. "Это новое активное молодежное направление, которое мы будем развивать в парках", - объяснил министр благоустройства. Слэклайн представляет собой хождение по стропе, натянутой между двумя стационарными объектами. По сути, слэклайнеры - те же канатоходцы, только стропа у них удобнее и натягивается не на такой большой высоте. Активность входит в моду, но требует определенных навыков. И нарабатывать их как раз лучше зимой, когда верхняя одежда и снежный покров смягчают падения.

С 14 декабря откроются елочные базары и начнутся новогодние ярмарки.

Кстати

Несмотря на то что на улице далеко не лето, в подмосковных парках продолжают устанавливать теннисные и шахматные столы. Они уже появились в Ивантеевке, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Химках, Дубне и Шатуре, и до конца года будут установлены еще в нескольких муниципалитетах. Сделаны столы из цемента и белого мрамора, сыграть в них партию в шахматы можно в любое время года.