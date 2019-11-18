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В Воронежской области увеличат ассигнования на медпомощь новорожденным

Медики Воронежского областного перинатального центра 15 ноября встретились с подросшими малышами, которым когда-то помогли родиться и выжить. Праздник был приурочен к Всемирному дню недоношенных детей. В России его еще называют "Днем белых лепестков", подчеркивая особую хрупкость таких младенцев.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Одним из организаторов мероприятия, которое проводится в Воронеже седьмой год, стала главный внештатный неонатолог региона, председатель комитета облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Среди участников были главный врач Воронежской областной клинической больницы № 1 Виктор Вериковский, руководитель перинатального центра Сергей Хоц, врачи, родители и, конечно же, дети, которые в разные годы появились на свет с низкой и экстремально низкой массой тела. Малышей ждали конкурсы, сладкий стол и сувениры.

За восемь лет в воронежском перинатальном центре родилось около 50 тысяч детей. Ежегодно здесь принимают около 300 младенцев с массой тела менее двух килограммов. В самом маленьком новорожденном было всего около 700 граммов. Сейчас в отделении интенсивной терапии - девять малышей. Двойняшки - брат и сестра - под особым наблюдением: даже спустя несколько недель после родов оба весят меньше одного обычного новорожденного.

Фото: Воронежская областная Дума
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- Рождение ребенка - это счастье, но в некоторых случаях, когда малыш слишком торопится появиться на свет, это может обернуться настоящей трагедией. Самое главное - чтобы ребенок не просто выжил и вырос, а чтобы он имел как можно меньше осложнений. Наша задача не только спасать таких детей, но и оказывать поддержку их родителям. Именно для этого семь лет назад мы впервые организовали в Воронежском перинатальном центре "День белых лепестков". Сегодня этот праздник отмечают во всех перинатальных центрах России, - отметила Людмила Ипполитова.

Вручая коллегам-медикам почетные грамоты, главный неонатолог региона выразила особую благодарность тем, кто на добровольных началах ведет образовательную работу в Школе родителей недоношенных детей. Проект заработал год назад при поддержке Людмилы Ипполитовой. Получить консультации здесь могут не только мамы и папы, но и бабушки и дедушки, в чьих семьях появился "ребенок-торопыжка". Кроме того, они могут обмениваться информацией и получать рекомендации от сотрудников Воронежского перинатального центра в режиме online на сайте "Торопыжки36.рф".

В Воронежской области ежегодно увеличивается объем средств, направляемых на развитие и модернизацию медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям.

- В 2019-м на эти цели из бюджета выделено 524,5 миллиона рублей, - отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Согласно проекту бюджета на 2020 год, на мероприятия в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" мы направим более 600 миллионов рублей.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума
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