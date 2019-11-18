Одному из флагманов мировой оборонной промышленности - московскому конструкторскому бюро "Вымпел" исполнилось 70 лет. Коллектив завода, выпускающего все виды современного авиационного вооружения, поздравил с юбилеем мэр Сергей Собянин.

Персонал оборонного предприятия принимал поздравления в обновленном производственном корпусе. Здесь удалось заменить почти все оборудование, и теперь "Вымпел" работает в современном помещении. Гендиректор "Вымпела" Николай Гусев отметил, что расширить производство удалось благодаря налоговым льготам. "Действительно, два года назад мы присвоили бюро статус промышленного комплекса, - отметил Собянин. - Это дало весьма ощутимую экономию и стимул к развитию". В общей сложности за это время предприятие получило льгот на 94 миллиона рублей. Они были вложены не только в ремонт, но и в модернизацию производства.

Сейчас на "Вымпеле" делают ракеты класса "воздух - воздух" и другие виды вооружения для боевой авиации. Как отметил мэр, предприятие успешно справляется с отечественным оборонным заказом, а кроме того, отдает часть продукции на экспорт. Среди стран, с которыми сотрудничает "Вымпел", Малайзия, Индия и Китай.

Собянин подчеркнул, что предприятие отвечает всем требованиям, которые мэрия предъявляет к промышленным комплексам. Это касается и модернизации производства, и его расширения, и зарплаты сотрудников, которая тут поддерживается на достойном уровне.