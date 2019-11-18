Харбинец Сунь Чансюн создал музей сотрудничества Харбина с Россией

"Выставочный музей сотрудничества Харбина с Россией" открыл китаец Сунь Чансюн. На подбор экспонатов у пожилого жителя Харбина ушло 20 лет.

Старая пишущая машинка, которой пользовались русские мигранты, советский станок, доставленный из страны-соседа в рамках проекта помощи в строительстве Китая… Эти и другие предметы можно увидеть в жилом доме №17 по улице Шанъюцзе города Харбина.

В музее 74-летнего харбинца представлена история сотрудничества между Харбином и Россией в экономической, культурной и других областях. Ознакомление с экспонатами поможет посетителям прикоснуться к истории.

За год с момента открытия выставочного зала его посетило более 900 человек, среди них гости из разных городов Китая, а также из других стран - России, Беларуси, Казахстана, Польши, Германии, Японии. Кстати, за это время "музейный фонд" пополнился новыми ценными экспонатами - подарками российских и немецких туристов.