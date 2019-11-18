Мэр Якутска отреагировала на новость об одобрении моста через Лену

Мэр Якутска Сардана Авксентьева отреагировала на сообщения о том, что проект моста через реку Лена, который предполагается построить в нескольких километрах от города, одобрен.

На своей странице в Instagram она отметила, что этот проект "даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте". По этому случаю градоначальница пригласила всех горожан в спорткомплекс "Триумф", где состоится большой осуохай - древний национальный танец народа саха.

"Объединим наши мысли ради осуществления мечты! Чтобы точно сбылось", - написала она.

В администрации главы и правительства республики сообщение об одобрении проекта пока не комментируют. На вопрос корреспондента "РГ" пресс-секретарь главы региона Айсена Николаева Ирина Ефимова ответила: "Пока могу сказать одно: Айсен Сергеевич полностью выполнил поручение президента страны по подготовке всей необходимой документации, связанной с мостом, и по согласованию проекта в федеральных учреждениях".

Предполагается, что трехкилометровый мост через Лену будет строиться на условиях концессии, его стоимость (с подъездными путями) превысит 80 миллиардов рублей. По расчетам местных властей, ввод моста увеличит круглогодичную транспортную доступность населения с нынешних 20,9 процента до 70 и позволит снизить ежегодные затраты на северный завоз более чем на четыре миллиарда рублей.