Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок в ДФО

Правительство расширило программу субсидирования пассажирских перевозок на Дальний Восток еще на 24 маршрута. Для льготных рейсов открыли перелеты из подмосковного аэропорта "Жуковский".

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, уточнив порядок государственной поддержки доступности воздушных перевозок для социально незащищенных групп населения. На эти цели правительство не первый год выделяет авиакомпаниям субсидии из федерального бюджета.

В 2020 году количество авиамаршрутов, подпадающих под господдержку, расширяется. "Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо. Это означает, что транспортная доступность этого региона будет выше", - заявил глава правительства на совещании со своими заместителями.

Также кабинет министров намерен проиндексировать субсидии для авиаперевозчиков в среднем на 30 процентов. "Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года - 50 процентов от стоимости коммерческого тарифа на место в эконом-классе", - разъяснил Медведев суть постановления.