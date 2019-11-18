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18.11.2019 06:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК расследует 12 уголовных дел по космодрому Восточный

Текст: Дина Непомнящая

В работе у Следственного комитета РФ находятся 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". В их числе, например, расследование в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта

Как сообщают в пресс-службе СК РФ, следователи уже успели направить на рассмотрение в суд материалы 42 дел о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 граждан были вынесены приговоры.

Среди осужденных бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, в результате преступных действий которого государство утратило пять миллиардов 200 миллионов рублей рублей. Наказание получил и бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин, который причинил ущерб на 665 миллионов рублей.

Работа по выявлению нарушений на космической стройке продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
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