СК расследует 12 уголовных дел по космодрому Восточный

В работе у Следственного комитета РФ находятся 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". В их числе, например, расследование в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

Как сообщают в пресс-службе СК РФ, следователи уже успели направить на рассмотрение в суд материалы 42 дел о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 граждан были вынесены приговоры.

Среди осужденных бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, в результате преступных действий которого государство утратило пять миллиардов 200 миллионов рублей рублей. Наказание получил и бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин, который причинил ущерб на 665 миллионов рублей.

Работа по выявлению нарушений на космической стройке продолжается.