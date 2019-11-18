Снежный циклон в ДФО парализовал авиа- и автодорожное сообщение

В Приморском крае из-за снежного циклона отменены 60 автобусных междугородних рейсов, задерживаются на прилет и вылет несколько авиарейсов в аэропорту Владивостока, сообщает РИА Новости.

Аэропорт не закрыт, но задерживаются рейсы из Токио, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и других городов. Некоторые самолеты не смогли приземлиться и отправлены в аэропорт Хабаровска.

Ночью в крае начался дождь, перешедший под утро в мокрый снег. Во Владивостоке с утра наблюдаются автомобильные пробки, закрыта трасса Седанка - Патрокл.

Впрочем, к полудню в городе и южных районах края снег ослабел и уже выглянуло солнце, сообщает сайт Примгидромет.

Между тем, снег помешал приему самолетов и в аэропорту Благовещенска. Прилет шести рейсов в задержан. Перенесен на вторник один из местных рейсов.