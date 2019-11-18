Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось

Двое из трех студентов, пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, стали чувствовать себя лучше. Это несовершеннолетний парень, проходящий лечение в детской областной больнице в отделении политравмы, и пациент благовещенской городской клинической больницы.

Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, у первого молодого человека наблюдается положительная динамика и в ближайшее время его планируют выписать. Второй находится в стабильном состоянии в сознании, вскоре его переведут в травматологическое отделение.

Еще один пострадавший до сих пор остается в реанимации. Но его состоянии стабильно.

Напомним, трагедия в благовещенском колледже произошла 14 ноября около 11:00 по местному времени. Один из студентов пронес ружье в разобранном виде мимо поста охраны, после собрал его в туалете и пошел в аудиторию, где начал стрелять. Погиб один человек, еще трое пострадали. Сам стрелок во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, а после покончил с собой. В момент происшествия в колледже находились больше 150 человек.

По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Они находятся на контроле центрального аппарата СК РФ. Одно из дел касается работы ЧОП "Сириус-А", осуществлявшего охрану учебного заведения.