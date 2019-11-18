В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве двух граждан Китая

В Приморском крае по подозрению в убийстве двух человек задержали двоих мужчин. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Об исчезновении двух граждан КНР, 1971 и 1963 годов рождения, стало известно 19 сентября. Иностранцы занимались покупкой дикоросов. 9 сентября они на автомобиле выехали их села Заметное Чугуевского района с крупной суммой денег и пропали. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". Родственники пропавших объявили награду - миллион рублей за информацию о нахождении мужчин.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители вышли на двух местных жителей 1959 и 1968 годов рождения. 11 ноября их задержали и заключили под стражу.

По версии следствия, фигуранты под надуманным предлогом заманили потерпевших в безлюдное место в районе села Пшеницыно Чугуевского района, забрали у них деньги и машину, после расстреляли и, чтобы скрыть следы преступления, сожгли тела.

Обвиняемые показали место, где было совершено преступление. Расследование уголовного дела продолжается, по делу назначено ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Оперативное сопровождение ведут полицейские.