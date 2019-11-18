В Забайкалье по делу о ДТП с семью жертвами арестован водитель

Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю предъявило обвинению по делу о ДТП с семью погибшими водителю грузовика Howo Shacman.

Вечером 13 ноября 30-летний мужчина из-за поломки двигателя встал на мосту, где остановка запрещена правилами дорожного движения. Он не попытался эвакуировать автомобиль и не выставил знак аварийной остановки. Кроме того, обвиняемый был пьян.

Утром 14 ноября в грузовик врезался микроавтобус Hyundai, перевозивший пассажиров как такси. От удара его отбросило на едущий по встречной полосе ЗИЛ-130. Погибли шесть пассажиров и сам водитель корейского автомобиля. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Водитель грузовика частично признал вину. Решением суда он помещен под арест.

"Обвиняемый имеет судимость за нарушение правил дорожного движения, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления.