Во Владивостоке молодожены устроили стрельбу возле ЗАГСа

Полиция Владивостока проверяет появившуюся в Сети видеозапись, на которой молодожены, выйдя из ЗАГСа, стреляют из огнестрельного оружия. Сначала из автомата стреляет жених, затем - из пистолета, - невеста.

"Полиция проверяет видеозапись с инцидентом около здания ЗАГСа в Первомайском районе. Устанавливаются личности участников происшествия", - отмечает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Сообщается, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли видео. Желая счастья молодым, они недоумевали, зачем это нужно было делать, и напоминали, что рядом находится детская площадка, и выстрелы могли напугать гуляющих там малышей.