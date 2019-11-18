Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час. Об этом сообщает СК.

Одиозная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь оказалась в центре скандала.

Раньше она водила автомобиль с младенцем на руках и выкладывала шокирующее видео в соцсети.

Были на ее счету и другие "подвиги".

Героем очередного ролика стал ее шестилетний сын, который проехался в машине на скорости в 130 километров в час.

Видеозапись она сопроводила не двусмысленной подписью: "Я живу как хочу, ни о чем не жалею - совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах, Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить".

Татарстанское управление СК также отреагировало на видео и начало по его факту доследственную проверку.