Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил Консультативный комитет местных органов власти (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций. Это первый случай, когда президентом UNACLA избрали представителя России.

Решение об этом было принято на проходившем с 11 по 15 ноября в городе Дурбане (ЮАР) VI Конгрессе Всемирной организации "Объединенные города и местные власти", в котором участвовало более трех тысяч человек.

Напомним, что международный комитет UNACLA занимается консультированием ведомств системы ООН по вопросам сотрудничества с местными властями и представляет интересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру. Президент организации избирается на три года. На этот пост также претендовали мэр Лиссабона Фернандо Медина, мэр Барселоны Ада Колау и президент Ассоциации мэров Королевства Марокко Мухаммед Будра. По итогам голосования победил Ильсур Метшин, который помимо того, что на протяжении 14 лет руководит столицей Татарстана, активно выступает на международной арене. Он входит в число представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. А с октября 2016 года является заместителем председателя Комитета по актуальным вопросам Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

"Российская газета" дозвонилась до Ильсура Метшина.

Консультативный комитет позволяет перенять лучшие мировые практики муниципалитетов

Ильсур Раисович, поздравляем вас с назначением. Что вы ждете от работы Консультативного комитета?

Ильсур Метшин: Он является главным в диалоге с ООН и другими международными организациями, в том числе с Советом Европы и с ЮНЕСКО. А диалог - "это всегда хорошая возможность для новой России заявить о себе, на примере той же Универсиады-2013 или чемпионата мира по футболу, проходившими в Казани. Их участники и гости с пяти континентов приезжали напуганные страхами о России, а уезжали домой с любовью к нашей стране. Кроме того, Консультативный комитет позволяет перенять лучшие мировые практики муниципалитетов. Я 21 год работаю мэром, из них 14 лет - в Казани и могу ответственно заявить: не бывает ни одного мэра, который умеет все. Это как хозяйки на кухне: у одной лучше получаются салаты, у другой пирожки, у третьей щи с квашеной капустой. Так и мэры: каждый силен в определенных направлениях: организации работы транспорта или, скажем, создании новых мест для малого и среднего бизнеса. Но чтобы добиться успехов, нужно пройти огромный путь - начиная от нормативной базы, изучения передовых технологий и так далее. А здесь любой мэр имеет возможность перенять лучшие практики. Для нас это рабочий инструмент, и мы должны этим пользоваться.

Какие глобальные вызовы стоят сегодня перед муниципалитетами?

Ильсур Метшин: Их очень много. В их числе - экологические и технократические. В той же Казани, к примеру, за десять последних лет количество автомобилей выросло с 10 тысяч до 435 тысячи. А площадка консультативного совета позволит муниципалитетам активно обмениваться опытом. Но главный ключ к успеху всегда один: это желание жителей изменять мир и разделять ответственность за завтрашний день.

А какой казанский опыт, на ваш взгляд, может быть востребован на международной арене?

Ильсур Метшин: Как в известной песне: "погода в доме". Мир и межнациональное согласие - это самое главное завоевание, которое досталось нам от предков. Это тот фундамент, на котором все развивается и строится.