ИЭМЗ "Купол" разработал погрузочный модуль для ЗРК "Тор"

Зенитные ракетные комплексы семейства "Тор", выпускаемые Ижевским электромеханическим заводом "Купол", не созданы для полетов. Скорее, наоборот - их главная задача помогать вражеским воздушным объектам спускаться на "грешную" землю. Тем не менее жизнь вносит свои коррективы. Не в том, конечно, смысле, что "Торы" изменили главному своему предназначению. Нет, они поражали и будут поражать воздушного врага со свойственной им эффективностью. Правда, с одним важным уточнением - теперь еще и там, куда "только самолетом можно долететь", то есть в Арктике, где нет ни шоссейных, ни железных дорог. Зато есть военные аэродромы, способные принимать тяжелые грузовые самолеты, такие как "Ил-76".

Самолет Ил-76 рассчитан на транспортировку груза весом до 60 тонн. То есть теоретически он может поднять в воздух ЗРК "Тор", в том числе и его "арктическую" модификацию. Однако на практике это невозможно из-за того, что грузовой отсек Ил-76 недостаточно высок. Единственно возможный вариант - транспортировать боевой модуль "Тора" и шасси порознь. И тут возникает проблема - боевой модуль остается без колес и по этой причине заехать внутрь самолета не может.

Нужен специальный механизм для доставки его к грузовому отсеку. В России до недавнего времени только одна фирма имела такое оборудование. Как монополист она предоставляла его сторонним организациям исключительно на своих не всегда приемлемых условиях. И это притом, что используемая ею система относительно громоздка, а также недостаточно удобна и гибка в плане эксплуатации.

Сделай сам

В сложившейся ситуации руководство Ижевского электромеханического завода решило, что лучше разработать собственный погрузочный модуль, более совершенный и менее дорогой. Соответствующая задача была поставлена перед группой сотрудников особого конструкторского бюро. К работе команда приступила в конце 2016 года. Первым делом конструкторы изучили все немногие существующие варианты аналогичных приспособлений и поняли, что ни один из них не удовлетворяет требованиям техзадания. В итоге собственный модуль пришлось разработать практически с нуля. Конструкторы учли тот факт, что на полу грузового отсека Ил-76 есть роликовые дорожки. Поэтому решили, что тянуть рельсы внутрь фюзеляжа, как это у конкурентов, не нужно. Достаточно довести груз до края отсека с помощью специальной подвижной эстакады. Она ставится на рельсы, которые регулируются для нивелировки неровностей площадки аэродрома с помощью винтовых домкратов.

Размещение регулируемых по высоте опор в шпалах позволяет изменять высоту положения направляющих погрузочного устройства и соответственно высоту самой эстакады. Удобное расположение зоны регулирования высоты направляющих погрузочного устройства винтовыми опорами исключает необходимость использования лестниц и аналогичных приспособлений для доступа к ним. При погрузке возможно регулирование положения в вертикальной плоскости направляющих устройства без снятия груза с верхней площадки эстакады. Размещение опор, регулируемых по высоте, вне эстакады упрощает ее конструкцию, повышая ее надежность. Образно говоря, конструкция погрузочного модуля - это такая железная "телега" на рельсах. С ее помощью можно осуществить все необходимые операции без применения дополнительных приспособлений и силовых приводов, обеспечивая при этом надежность и безопасность перемещения груза, в том числе на временных полевых аэродромах. Изделие выполнено таким образом, что собрать его может расчет одной боевой машины.

Проверка практикой

Первые испытания модуля состоялись практически через полгода после начала конструкторских изысканий - летом 2017 года. Как и в любом новом деле, не все шло гладко. Например, в апреле этого года выяснилось одно важное обстоятельство. Дело в том, что сзади над грузовым люком Ил-76 в виде "клюва" нависает кабина стрелка.

Если пытаться загрузить боевой модуль "Тора" с площадки, которая параллельна земле, то он упрется в его нижний край. Решение проблемы нашли оригинальное. Конструкторы не стали усложнять устройство модуля - они просто придали верхней площадке наклон в три градуса. Теперь ее задняя часть несколько ниже передней. Как показали испытания на аэродроме "Чкаловский", небольшого наклона вполне достаточно, чтобы вся операция прошла успешно. Специалисты "Купола" справились с задачей, создав в итоге уникальную конструкцию для погрузки спецпродукции предприятия в транспортные самолеты ВВС России.

Простой и универсальный

Грузовой модуль ИЭМЗ "Купол" сделан из стандартизированных материалов, таких как трубы и швеллеры. По этой причине изготовить погрузочный модуль несложно. Сама конструкция проста, ее легко собирать и демонтировать. Плюс к этому она весит относительно немного - около двух с половиной тонн (без учета стеллажа для транспортировки модуля). Но еще важнее тот факт, что разработанный специалистами ИЭМЗ модуль универсален. Его можно использовать для погрузки в самолет самых разных несамоходных грузов и объектов, если их вес не более 20 тонн (впрочем, конструкция при необходимости может быть в дальнейшем доработана под более габаритные грузы). На данный момент модулю уже по силам различная спецтехника, морские контейнеры, в том числе военного назначения, промышленные изделия, строительные блоки и многое другое.

Уникальная разработка может быть полезна не только Министерству обороны, но и подразделениям МЧС, предприятиям гражданских отраслей, торговым организациям. Что же касается основной задачи, то разработчики модуля справились с ней полностью. Теперь у Минобороны России есть все необходимое для доставки зенитных ракетных комплексов "Тор" в труднодоступные районы крайнего севера, а также в другие точки без использования железнодорожного или автомобильного транспорта.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"