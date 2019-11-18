Мэр Казани стал президентом Всемирной ассоциации глав городов при ООН

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил Консультативный комитет местных органов власти (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций.

Как сообщает мэрия Казани, решение об этом было принято на завершившемся в городе Дурбане (ЮАР) VI Конгрессе Всемирной организации "Объединенные города и местные власти". В нем участвовало более трех тысяч человек.

Напомним, что международный комитет UNACLA занимается консультированием ведомств системы ООН по вопросам сотрудничества с местными властями и представляет интересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру.

Президент организации избирается на три года. Кроме Ильсура Метшина, на этот пост также претендовали мэр Лиссабона Фернандо Медина, мэр Барселоны Ада Колау и президент Ассоциации мэров Королевства Марокко Мухаммед Будра.

- В условиях глобального мира перед городами, в какой бы точке земного шара они ни были расположены, встают схожие вызовы, - подчеркнул Ильсур Метшин. - Нам необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами, повышать их роль в решении глобальных проблем и обмениваться лучшим опытом для того, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной.