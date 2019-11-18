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Рубрика: Власть
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Мэр Казани стал президентом Всемирной ассоциации глав городов при ООН

Текст: Ольга Кондрева
Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил Консультативный комитет местных органов власти (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций.
Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Как сообщает мэрия Казани, решение об этом было принято на завершившемся в городе Дурбане (ЮАР) VI Конгрессе Всемирной организации "Объединенные города и местные власти". В нем участвовало более трех тысяч человек.

Напомним, что международный комитет UNACLA занимается консультированием ведомств системы ООН по вопросам сотрудничества с местными властями и представляет интересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру.
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Президент организации избирается на три года. Кроме Ильсура Метшина, на этот пост также претендовали мэр Лиссабона Фернандо Медина, мэр Барселоны Ада Колау и президент Ассоциации мэров Королевства Марокко Мухаммед Будра.

- В условиях глобального мира перед городами, в какой бы точке земного шара они ни были расположены, встают схожие вызовы, - подчеркнул Ильсур Метшин. - Нам необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами, повышать их роль в решении глобальных проблем и обмениваться лучшим опытом для того, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной.

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