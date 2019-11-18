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18.11.2019 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Самарские ученые испытают в космосе оптическую систему для наноспутников

Текст: Ольга Дмитренко
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева испытают в космосе сверхлегкую оптическую систему для дистанционного зондирования Земли, сообщила пресс-служба вуза. Систему установят на наноспутник в конце следующего года.

Все работы ученые ведут на грант Фонда содействия инновациям. Предполагается, что эта разработка упростит и удешевит создание массовых группировок наноспутников для постоянного мониторинга земной поверхности. Миниатюрные устройства весом всего несколько граммов также будут применяться в качестве камер на беспилотных летательных аппаратах.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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В основе будущей оптической системы - дифракционная линза, которую также сделали ученые Самарского университета. Она заменяет систему линз и зеркал современных телеобъективов. Эта разработка уникальная. До самарских ученых никто в мире не использовал дифракционную оптику для получения цветных изображений высокого разрешения.

По словам профессора кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Артема Никонорова, преимущества этой оптики в том, что она легкая и дешевая.

- Мы можем сделать аналог 300-миллиметрового объектива, который будет весить около 10 граммов и стоить порядка 500 рублей. Наша задача - отработать технологию и вывести наноспутник с нашей оптикой на орбиту, - отметил ученый.

Ученые говорят, что миниатюрные оптические системы наноспутников по своей разрешающей способности будут уступать специализированной оптике, устанавливаемой на больших аппаратах ДЗЗ. У первых образцов расширение будет несколько десятков метров с высоты орбиты 400 километров. Но на основе наноспутников с компактной оптикой можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени. При этом в случае с большим спутником ДЗЗ надо ждать, когда он окажется над нужным местом. Полученную информацию можно будет использовать для отслеживания пожаров, паводков и т.п.

Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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