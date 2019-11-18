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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Шестерых жительниц Воткинска в Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн. Об этом сообщили в пресс-службе Судейского сообщества республики.

Фото: iStock
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Известно, что 59-летняя жительница Воткинска, ранее судимая за вовлечение в занятие проституцией, получила информацию от лиц в Бахрейне, что они готовы принять молодых женщин для занятия проституцией. За каждую из завербованных и переправленных ей пообещали вознаграждение.

С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска. Они помогали искать молодых женщин, которые не могли устроиться на работу и обеспечивать себя, а затем обманом уговаривали их поехать в Бахрейн, похищали паспорта.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по пункту "в" части 3 статьи 127.1 "Торговля людьми, то есть купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека", части 3 статьи 240 "Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой", пункту "б" части 2 статьи 241 "Организация занятия проституцией, с применением насилия или с угрозой его применения". Всего потерпевшими признано восемь человек.

Подсудимые свою вину признали, раскаялись. Также суд учел, что они и их малолетние дети имеют хронические заболевания, а потерпевшие к ним претензий не имеют.

Женщина-организатор группы получила шесть лет и один месяц исправительной колонии строгого режима, одна из ее подчиненных - четыре года исправительной колонии общего режима. Двум подсудимым отбывание наказания отсрочили на три с половиной года - до момента, когда их дети станут несовершеннолетними. Остальные получили условный срок.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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