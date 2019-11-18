В Нижнем Новгороде инвентаризируют кладбища

В Нижнем Новгороде начали оцифровку кладбищ: захоронения фотографируют с помощью квадрокоптера, после чего создают единую базу данных. Таким образом городское начальство надеется избежать коррупции в сфере ритуальных услуг.

Топографическая съемка, как сообщили в мэрии, была выполнена на первой очереди кладбищ: сформирована карта с разметками кварталов, границ проездов и проходов. В базу данных попало каждое надмогильное сооружение, обработаны все записи журнала регистрации, начиная с момента открытия кладбища. Оцифровка, по сути - инвентаризация существующих захоронений, упростит работу контролирующих органов и позволит более оперативно выдавать документы гражданам.