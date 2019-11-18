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18.11.2019 20:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье создадут центр выявления и поддержки одаренных детей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В 2020 году в Оренбуржье на базе губернаторского многопрофильного лицея-интерната будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей. А в школах региона стартует юниорское движение "WorldSkills Russia" и "Абилимпикс".
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В Оренбуржье стартовал V региональный чемпионат WorldSkills Russia

Об этом стало известно в ходе заседания Общественного совета области. Как сообщило министерство образования региона, главными темами обсуждения стали вопросы организации и проведения профессиональных конкурсов, совершенствование мер по сопровождению талантливых детей и развитие общественно-государственного партнерства с родительской общественностью.

- Чемпионатное движение WorldSkills ориентировано на выявление лучших учеников и педагогов, - отметил и.о. министра образования области Алексей Пахомов. - Помимо проведения соревновательных мероприятий нам необходимо организовать систему поддержки и подготовки участников, выстроить четко организованную модель и календарный график, чтобы любой школьник мог посмотреть, кто является держателем компетенций, в какой ресурный центр и к какому педагогу ему можно обратиться.

Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области
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А для того чтобы помочь ребятам развить свои способности как можно раньше, в 2020 году на базе губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" будет создан центр выявления и поддержки юных талантов. К этой работе планируется привлекать не только школы и вузы региона, но и некоммерческие организации.

Кроме того, для педагогов будут разработаны программы повышения квалификации по актуальным направлениям работы с одаренными детьми в соответствии с современными требованиями.

Кстати

В целях профилактики негативных явлений в образовательной среде в Оренбуржье будет продолжена работа по формированию системы ранней профилактики детского и семейного неблагополучия. В частности, планируется развивать систему психолого-педагогического просвещения родителей и проект "Школа ответственного родителя", который реализуется в регионе уже пятый год.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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