В Оренбуржье усилят пожарную безопасность сел за счет бюджета области

Несмотря на сокращение федеральных подразделений МЧС, пожарная безопасность населенных пунктов Оренбуржья будет усилена - за счет создания постов региональной противопожарной службы. Финансироваться они будут за счет бюджета области.

Такое решение принял губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Как сообщила пресс-служба правительства области, этот волнующий жителей глубинки вопрос обсуждался на совещании с первым вице-губернатором Сергеем Балыкиным, начальником регионального управления МЧС Александром Зеновым, директором департамента пожарной безопасности Игорем Слепцовым, а также и.о. министра финанстов Татьяной Мошковой.

Напомним, что в мае текущего года руководством МЧС России было решено сократить 53 штатных единицы в подразделениях, которые создавались для обеспечения пожарной безопасности в отдаленных селах Оренбуржья.

- Наша задача - не просто не допустить снижения пожарной безопасности, а повысить защищенность территорий, - подчеркнул Денис Паслер.

По словам губернатора, на базе сокращаемых постов начнут работу подразделения противопожарной службы Оренбургской области. При этом численность сотрудников будет увеличена до 65. Кроме того, каждый пост будет усилен дополнительной единицей пожарной техники. Это позволит обеспечить своевременное реагирование пожарных подразделений и повысит безопасность сельчан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Справка "РГ"

С 2014 года для обеспечения пожарной безопасности в отдаленных селах Оренбуржья было создано 13 постов противопожарной службы МЧС России. Группировка обеспечивала прикрытие 91 населенного пункта с общей численностью более 45 000 жителей в Асекеевском, Беляевском, Бугурусланском, Бузулукском, Матвеевском, Новосергиевском, Оренбургском, Переволоцком, Саракташском, Тюльганском, Шарлыкском районах, а также Соль-Илецком городском округе.